لبنان

دعوة لم تنفع

Lebanon 24
22-03-2021 | 04:09
A-
A+
Doc-P-805433-637519862837258814.jpg
Doc-P-805433-637519862837258814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل زيارته بعبدا، عمّم زعيم سياسي على مناصريه وقف الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي توجّساً من اهتزاز أمني وخلق فتنة مذهبية وطائفية وسياسية، لكن بعضا من مؤيديه ابدوا اعتراضا على الزيارة عبر المواقع نفسها.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
هادي حبيش للـmtv: وليد جنبلاط طرح على الرئيس عون خلال زيارته إلى بعبدا التسوية بمعنى الاتفاق بين الأطراف للذهاب إلى التأليف وليس قبول سعد الحريري بالشروط وتراجعه عن موقفه
lebanon 24
22/03/2021 09:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: نأسف للكلام الذي سمعناه من فخامة الرئيس ميشال عون وطريقة التخاطب التي توجه بها إلى الرئيس المكلف
lebanon 24
22/03/2021 09:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميشال عون: كلّ شيء يهون أمام معاناتكم التي بلغت مستويات لا قدرة لشعب على تحمّلها
lebanon 24
22/03/2021 09:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياض تريد إسقاط ميشال عون ؟
lebanon 24
22/03/2021 09:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد جنبلاط

ميشال عون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-03-22
08:57 | 2021-03-22
08:45 | 2021-03-22
08:30 | 2021-03-22
08:15 | 2021-03-22
08:00 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website