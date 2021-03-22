دعوة لم تنفع

قبل زيارته بعبدا، عمّم زعيم سياسي على مناصريه وقف الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي توجّساً من اهتزاز أمني وخلق فتنة مذهبية وطائفية وسياسية، لكن بعضا من مؤيديه ابدوا اعتراضا على الزيارة عبر المواقع نفسها.