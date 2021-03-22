لبنان

خوف من الدولار

Lebanon 24
22-03-2021 | 04:14
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امتنع عدد كبير من صغار الصرافين السبت عن شراء الدولار بعدما كانوا يتهافتون عليه خوفا من هبوط اضافي في سعر صرفه وتسببهم بخسائر اضافية.
 
المصدر: النهار
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