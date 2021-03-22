لبنان

رخص السلاح

Lebanon 24
22-03-2021 | 05:18
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يبدي نواب انزعاجهم من تضييق وزيرة الدفاع زينة عكر الخناق عليهم في رخص السلاح التي كانوا يوزعونها على المناصرين على شكل رشاوى انتخابية.
 
المصدر: النهار
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زينة عكر

رخص السلاح

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