حملة إعلامية

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Lebanon 24
22-03-2021 | 04:23
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شُنّت حملات عنيفة من قبل محازبين ومناصرين لحزب بارز على أحد الإعلاميين المحسوبين على حزب ممانع، على خلفية ما قاله في برنامج متلفز.
 
المصدر: النهار
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