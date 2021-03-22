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لبنان
حملة إعلامية
Lebanon 24
22-03-2021
|
04:23
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شُنّت حملات عنيفة من قبل محازبين ومناصرين لحزب بارز على أحد الإعلاميين المحسوبين على حزب ممانع، على خلفية ما قاله في برنامج متلفز.
المصدر: النهار
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