لبنان

المنصة والهيركات

Lebanon 24
22-03-2021 | 04:29
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أكد خبراء ماليون أنّ المنصة التي تتيح للمصارف القيام بأعمال الصيرفة على أساس سعر السوق، تُشرّع الهيركات على الودائع بالدولار بنسبة 67%.
المصدر: نداء الوطن
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