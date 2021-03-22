لبنان

المناوبة في القطاع العام

Lebanon 24
22-03-2021 | 04:37
A-
A+
Doc-P-805438-637519877526521663.jpg
Doc-P-805438-637519877526521663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابتدعت لجنة تدابير كورونا لدى رئاسة مجلس الوزراء مفهوماً جديداً، تحت مسمى "مناوبة" موظفي القطاع العام، التي تفضي الى حضور جميع المناوبين مع احتساب نسبة حضورهم على أساس الموظفين الملحوظين بالملاك حيث نسبة الشغور مرتفعة.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
إصابات "كورونا" في لبنان تتراجع.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
22/03/2021 09:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 51 حالة وفاة و2253 إصابة كورونا جديدة في لبنان
lebanon 24
22/03/2021 09:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
التجارة في لبنان على حافة الانهيار... الدولار وكورونا قلبا الموازين
lebanon 24
22/03/2021 09:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 55 حالة وفاة و3588 إصابة كورونا جديدة في لبنان
lebanon 24
22/03/2021 09:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

التعبئة العامة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-03-22
08:57 | 2021-03-22
08:45 | 2021-03-22
08:30 | 2021-03-22
08:15 | 2021-03-22
08:00 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website