المناوبة في القطاع العام

ابتدعت لجنة تدابير كورونا لدى رئاسة مجلس الوزراء مفهوماً جديداً، تحت مسمى "مناوبة" موظفي القطاع العام، التي تفضي الى حضور جميع المناوبين مع احتساب نسبة حضورهم على أساس الموظفين الملحوظين بالملاك حيث نسبة الشغور مرتفعة.