تبليغ مسبق

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Lebanon 24
22-03-2021
|
04:39
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تردد أنّ عاملين في وزارة الاقتصاد يبلغون مؤسسات تجارية وسوبرماركات مسبقاً، بمواعيد الزيارات التفقدية التي تقوم بها فرق حماية المستهلك.
المصدر: نداء الوطن
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