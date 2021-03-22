تبليغ مسبق

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Lebanon 24
22-03-2021 | 04:39
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تردد أنّ عاملين في وزارة الاقتصاد يبلغون مؤسسات تجارية وسوبرماركات مسبقاً، بمواعيد الزيارات التفقدية التي تقوم بها فرق حماية المستهلك.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة الاقتصاد

جمعية حماية المستهلك

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