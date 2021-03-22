لبنان

ماكرون يبحث والبابا وضع لبنان.. وهذا ما اتفقا عليه

Lebanon 24
22-03-2021 | 06:02
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كتبت " نداء الوطن": نقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس مساء أمس، عن مصدر في قصر الإليزيه، أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً بالبابا فرنسيس، مهنئاً إياه على زيارته التاريخية إلى العراق، باعتبارها مثّلت "منعطفاً حقيقياً في المنطقة لناحية أهميتها وتأثيرها"، كاشفاً أنّ ماكرون والبابا "تبادلا الرأي إزاء القلق الناتج عن الأزمات التي تزعزع استقرار مناطق عدة، من الساحل في أفريقيا، وصولاً إلى التباحث في أوضاع لبنان والدول التي تستخدم الدبلوماسية الطائفية لأهداف سياسية".
المصدر: نداء الوطن
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