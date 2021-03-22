جولة الصباح الاخبارية: تشاؤم كبير قبيل الاجتماع الـ18... لا اعتذار اليوم وعتب على جنبلاط

يجل الاحتماع 18 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على وقع تشاؤوم كبير في امكانية الخروج اليوم بتشكيلة حكومية ترضي الطرفين والمجتمع الدولي. فالمشاورات التي جرت في الايام الاربعة الماضية لم تسفر عن أي تقدم في الملف الحكومي، بل سيطر عليها الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خصوصاً لناحية دعوته الى تشكيل حكومة تكنوسياسية.في هذا الوقت، يحط الملف اللبناني على طاولة المباحثات الدولية، حيث تناقش مجلس الأمن يوم الجمعة حول القرار 1701، وما يمكن أن يصدر اليوم عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد إدراج التأزم اللبناني على جدول الأعمال، لجهة حث اللبنانيين على تأليف الحكومة، وفقاً للمطالبات الدولية، أو تحميل المعرقلين بالاسم المسؤولية، في ظل استياء فرنسي لا يخفى من المماطلة والعرقلة لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون.إذاً تشير المعطيات المؤكدة والمتوافرة عشية اللقاء لـ"النهار" ان فريق العهد وتياره السياسي ليسا في وارد التراجع عن الثلث المعطل في الحكومة أولا كما ان الرئيس عون ليس في وارد القبول بتشكيلة ال18 وزيرا التي يتمسك بها الحريري ولن يقبل باقل من تركيبة من 20 وزيرا، ناهيك عما يمكن ان يشهده اللقاء من اشتراطات جديدة لنسف التشكيلة التي قدمها الحريري.ولم تُخفِ مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ"نداء الوطن" تشاؤمها بقدرة اللقاء على إحداث خرق إيجابي في جدار الأزمة الحكومية، لا سيما وأنّ رئيس الجمهورية "أعد العدّة" اللازمة لتطويق الرئيس المكلف قبيل اجتماعه به، متسلحاً بكلام نصرالله معطوفاً على "تكويعة" رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط باتجاه طريق "التسوية" التي قادته نهاية الأسبوع إلى قصر بعبدا.لكن، ورغم أنّ المستجدات هذه ساهمت في إحكام الحصار على الحريري، تؤكد المصادر أنه "لا يبدي أي نية بالتراجع عن الصيغة الاختصاصية لحكومته، وسيذهب إلى لقاء بعبدا على أساس استكمال النقاش مع عون من النقطة التي انتهى عندها البحث بينهما في اللقاء الأخير، من دون أي أحكام أو توقعات مسبقة، على أن يبني على الشيء مقتضاه بالاستناد إلى ما سيسمعه من رئيس الجمهورية".واعتبرت المصادر عبر "اللواء" أن من يريد تجاوز المبادرة الفرنسية والانقلاب على مضمونها، عليه أن يجاهر بمواقفه علناً ولا يتلطى بمطلب من هنا أو هناك ولا يريد أن يُجاهر بذلك علناً.وأوضحت أن رئيس الجمهورية طلب من رئيس الحكومة المكلف الإتيان بلائحة كاملة من الحقائب والأسماء لأنه في اللقاء الأخير بينهما سأله الرئيس عون عن أسماء ممثلي "حزب الله"، وأجاب الحريري أنه لم يسألهم. وقال عون إنه لا يمكن أن يُصار إلى تعيين وزراء من دون السؤال ما إذا كانوا يحظون بموافقتهم، وبالتالي فإن موقف جنبلاط هو تطوّر جديد، وموضوع اللائحة الكاملة المتكاملة التي طلبها رئيس الجمهورية بالأسماء والحقائب. كذلك توقفت المصادر عند الضغط الخارجي حيال الإسراع في تأليف الحكومة.ورأت أنه إذا كان الجو إيجابياً والأجوبة إيجابية يمكن القول عندها إن الملف انطلق، أما إذا بقي الحريري على موقفه فسيظل يراوح مكانه. وأكدت أن الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف في الأجوبة التي يقدمها لرئيس الجمهورية.مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المكلف، أشارت لـ"الأخبار" إلى أنه سيزور بعبدا للاستماع إلى ملاحظات رئيس الجمهورية على التشكيلة التي سبق أن سلّمها له في كانون الأول الماضي، مبدياً استعداده لمناقشة أي اسم أو حقيبة. المصادر كانت قد قللت من أهمية اللقاء ربطاً بالأجواء التي سادت خلال الأيام الماضية، والتي "تؤكد على ما سمعه الحريري من رئيس الجمهورية أنه يريد ستة وزراء من دون الطاشناق". هذا يعني بالنسبة إلى الحريري أن رئيس الجمهورية مصرّ على الحصول على الثلث الضامن في الحكومة المقبلة، وهو ما تؤكد المصادر أنه "خط أحمر" بالنسبة إلى الرئيس المكلّف.في المقابل، نفت أوساط بيت الوسط مساء كل الشائعات التي وزعت عن اعتزام الحريري الاعتذار وعن اتجاه لاستقالة نواب كتلته وأكدت ان ذلك كله غير صحيح وغير وارد وان الحريري سيحدد موقفه مما سيحصل بعد اللقاء.الى ذلك، تردد ان الخليلين، التقيا الرئيس الحريري لتخفيف أجواء التوتر التي اثارها خطاب نصرالله وتوضيح بعض الأمور.الاّ أن ما شكل مفاجأة لدى الحريري هي الزيارة التي قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى بعبدا، والكلام الذي أطلقه من على منبرها، لا سيما حول الحكومة واعداد الوزارات، ومن هنا أعربت جهات سياسية معارضة أعربت عن خشيتها من توظيف العهد زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لقصر بعبدا بعد ظهر السبت الماضي في محاولاته محاصرة الحريري وتشديد شروطه بحجة ان جنبلاط دعا الى تجاوز الخلاف على الاعداد والأرقام في التشكيلة الحكومية بما يفسر موقفا مؤثرا لمصلحته علما ان جنبلاط وجه بعد لقائه عون "نداء إلى التسوية"، معتبراً "أنّها الحلّ الإنقاذي الوحيد في هكذا ظرف ". وأفادت معلومات ان النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي زارا موفدين من جنبلاط بيت الوسط وشرحا للحريري ظروف زيارته لبعبدا وما يقصده بالتسوية لجهة التنازل المتبادل بين عون والحريري اذ قيل ان الجانب الاشتراكي ينصح بان يقدم الحريري اليوم تشكيلته ولكن مطعمة بتعديلات ملموسة لفتح باب التوافق عليها مع عون.جنبلاط أوفد الوزيرين السابقين وائل ابو فاعور وغازي العريضي الى بيت الوسط لشرح كلامه من بعبدا الى الحريري، الاّ أنه وبحسب "الأخبار" فان الحريري لم يقتنع بالتبريرات، حتى عندما شرح النائب فاعور خلفية الزيارة وأبعادها، مؤكداً أن جنبلاط لا ينقلب على التحالف معه، لكنه يرى الأفق مسدوداً ويخاف على السلم الأهلي ويفضّل التسوية.