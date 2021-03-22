30
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون لن يساوم على الثلث والداخلية.. خانات بيضاء و4 أسماء وما قصة المسوّدات المتراكمة؟
Lebanon 24
22-03-2021
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": "ما يبدو واضحاً في موقف عون ويقوله، قبل دخول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على خط سجال الرئيسين وبعده، أنه قدّم التنازلات القصوى لإنقاذ تأليف الحكومة، لكن من ضمن التزامه صلاحياته الدستورية: تخلّى عن تمثيل أكبر كتلة نيابية في البرلمان وأكبر كتلة مسيحية فيه هي كتلة التيار الوطني الحر، قَبِلَ بـ 18 وزيراً بعدما كان قد طالب برفع عدد الوزراء الى 20، لا يزال يتمسك بستة وزراء مسيحيين زائداً إليهم وزيراً أرمنياً.
لدى رئيس الجمهورية ملف من الأوراق والقصاصات تحوي خيارات مختلفة لتوزيع الحقائب، سلّمه إياها الرئيس المكلف، كل منها تلغي سابقتها. في معظم الأوراق هذه، خانات بيض للحصة المفترض أنها لرئيس الجمهورية، بينما الأخرى ملأها الحريري بأسماء وزراء محتملين، من بينها أربعة أسماء شيعية: يوسف خليل وجهاد مرتضى على أنهما اختيار برّي، ومايا كنعان وإبراهيم شحرور على أن حزب الله سمّاهما. كلما سأل عون عن الأخيرين، أجابه الحريري بأن حزب الله طلبهما، وهو متفاهم معه. وعندما يراجع رئيس الجمهورية بعد المقابلة الحزب عن صحة تسميته الاسمين، يأتيه الجواب بالنفي. كذبتان لا واحدة: أولى لا علم لحزب الله بالاسمين، وثانية ليس هو مَن اختارهما ولم يسلّمه أي اسم. في المقابل، يقول الحريري إن برّي زوّده باسمَي مرشحَيه.
عندما يُسأل رئيس الجمهورية عن كل هذا المآل من المسوّدات المقترحة المتراكمة فوق طاولة مكتبه، لا جواب قاطعاً عنده سوى تأكيده أن لا مساومة على حقيبة الداخلية، ولن يتنازل عن التمسك بها. لا يوصد الباب على مناقشة تتصل بحقيبة العدل، منفتح على التخلّي عن حقيبة الاتصالات. وهي حقائب حملها إليه الحريري بنفسه في مسوّدة 23 كانون الأول.
هذه المرة، بحسب ما يقول الرئيس، «ستكون حقيبة الداخلية عندنا. عندما تكون حقيبتا الداخلية والعدل عند رئيس الحكومة، أضف إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك يعني وضع الأمن والقضاء في عهدته. يكبس على الزر ساعة يشاء ويُطفئه ساعة يشاء».
ما يقوله رئيس الجمهورية الآن، وأعاده على الرئيس المكلف مراراً، إن تأليف الحكومة «ليس شغلتي. اذهب الى رؤساء الكتل واحكِ معهم، ثم ائتِ إليّ بمسوّدة. أراجعها، أدقّق فيها، أناقشها وزيراً وزيراً ثم أوقّع أو لا». سوى ذلك، لا تبصر أيّ حكومة النور.
مع أن البعض يشيّع أن اجتماع اليوم قد يكون فرصة أخيرة، بيد أن الصواب أن ليس في لبنان فرصة أخيرة. بل دائمة مفتوحة على الأزمات والتسويات.
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
فضيحة القصر الجمهوري: بيان مغلوط ومتسرع
Lebanon 24
فضيحة القصر الجمهوري: بيان مغلوط ومتسرع
09:54 | 2021-03-21
21/03/2021 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
12:00 | 2021-03-21
21/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
09:37 | 2021-03-21
21/03/2021 09:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
21:38 | 2021-03-21
21/03/2021 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
21:47 | 2021-03-21
21/03/2021 09:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:05 | 2021-03-22
اعتراض شاحنة مازوت اثناء خروجها من معمل دير عمار.. وهذه التفاصيل (فيديو)
09:00 | 2021-03-22
مَن يريد الحرب الأهلية يا سيدّ؟
08:57 | 2021-03-22
هكذا نعى جنبلاط نوال السعداوي
08:45 | 2021-03-22
جنبلاط يبرر: لا انقلاب ولا تموضع بل...
08:30 | 2021-03-22
لا تفاؤل بالنتائج وهذا هو الحل
08:15 | 2021-03-22
بماذا رد الراعي على نصرالله؟
فيديو
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
22/03/2021 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
22/03/2021 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
22/03/2021 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact