لبنان

خيار فرنسا بالعقوبات ينتظر اجتماع اليوم؟

Lebanon 24
22-03-2021 | 06:17
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كتب وليد شقير في " نداء الوطن": "اجتماع الإثنين عامل مقرِّر بالنسبة إلى المقاربة الفرنسية الجديدة". هكذا لخص مصدر ديبلوماسي فرنسي كيف يمكن ترجمة ما قاله الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس الماضي، عن أنه "يتحتم علينا في الأسابيع المقبلة بشكل واضح تغيير النهج والاسلوب"، في مقاربة أزمة الفراغ الحكومي في لبنان، التي تتابع باريس تفاصيلها وخصوصاً بعد اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر الخميس.

ومع أن مصادر في باريس سربت أن هناك توجهاً إلى تكثيف الضغوط على المسؤولين اللبنانيين كي ينجزوا الحكومة، تشمل العقوبات، على معرقلي التأليف، فإن المصدر الديبلوماسي الفرنسي في بيروت أبلغ "نداء الوطن" أن "خيار العقوبات لم يكن ليكون مقاربة بناءة من قبلنا قبل 7 أشهر بعيد إعلان مبادرة الرئيس ماكرون في آب الماضي، لكن مقابل الإرادة الطيبة للمجتمع الدولي للمساعدة على معالجة الأزمة التي غرق فيها لبنان، يبدو أن هناك طبقة سياسية ترفض التنازلات، والتخلي عن امتيازات المرحلة السابقة، وتمارس التعطيل في تأليف الحكومة"

يشير المصدر الديبلوماسي إلى أن الفريق الرئاسي ينفي مطالبته بالثلث المعطل، لكن يقولون أشياء تفيد، بعد إجراء الحسابات لعدد الوزراء، بأنهم يريدون هذا الثلث المعطل حين يتحدثون عن حق الرئاسة بتسمية الوزراء المسيحيين...

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المصدر: نداء الوطن
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