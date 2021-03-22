30
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خيار فرنسا بالعقوبات ينتظر اجتماع اليوم؟
Lebanon 24
22-03-2021
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وليد شقير في " نداء الوطن": "اجتماع الإثنين عامل مقرِّر بالنسبة إلى المقاربة الفرنسية الجديدة". هكذا لخص مصدر ديبلوماسي فرنسي كيف يمكن ترجمة ما قاله الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس الماضي، عن أنه "يتحتم علينا في الأسابيع المقبلة بشكل واضح تغيير النهج والاسلوب"، في مقاربة أزمة الفراغ الحكومي في لبنان، التي تتابع باريس تفاصيلها وخصوصاً بعد اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر الخميس.
ومع أن مصادر في باريس سربت أن هناك توجهاً إلى تكثيف الضغوط على المسؤولين اللبنانيين كي ينجزوا الحكومة، تشمل العقوبات، على معرقلي التأليف، فإن المصدر الديبلوماسي الفرنسي في بيروت أبلغ "نداء الوطن" أن "خيار العقوبات لم يكن ليكون مقاربة بناءة من قبلنا قبل 7 أشهر بعيد إعلان مبادرة الرئيس ماكرون في آب الماضي، لكن مقابل الإرادة الطيبة للمجتمع الدولي للمساعدة على معالجة الأزمة التي غرق فيها لبنان، يبدو أن هناك طبقة سياسية ترفض التنازلات، والتخلي عن امتيازات المرحلة السابقة، وتمارس التعطيل في تأليف الحكومة"
يشير المصدر الديبلوماسي إلى أن الفريق الرئاسي ينفي مطالبته بالثلث المعطل، لكن يقولون أشياء تفيد، بعد إجراء الحسابات لعدد الوزراء، بأنهم يريدون هذا الثلث المعطل حين يتحدثون عن حق الرئاسة بتسمية الوزراء المسيحيين...
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
فضيحة القصر الجمهوري: بيان مغلوط ومتسرع
Lebanon 24
فضيحة القصر الجمهوري: بيان مغلوط ومتسرع
09:54 | 2021-03-21
21/03/2021 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
12:00 | 2021-03-21
21/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
09:37 | 2021-03-21
21/03/2021 09:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
21:38 | 2021-03-21
21/03/2021 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
21:47 | 2021-03-21
21/03/2021 09:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:05 | 2021-03-22
اعتراض شاحنة مازوت اثناء خروجها من معمل دير عمار.. وهذه التفاصيل (فيديو)
09:00 | 2021-03-22
مَن يريد الحرب الأهلية يا سيدّ؟
08:57 | 2021-03-22
هكذا نعى جنبلاط نوال السعداوي
08:45 | 2021-03-22
جنبلاط يبرر: لا انقلاب ولا تموضع بل...
08:30 | 2021-03-22
لا تفاؤل بالنتائج وهذا هو الحل
08:15 | 2021-03-22
بماذا رد الراعي على نصرالله؟
فيديو
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
22/03/2021 09:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
22/03/2021 09:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
22/03/2021 09:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact