لماذا لم ينجز نصرالله وباسيل "مشروعهما الاصلاحي" في حكومة دياب؟

كتب النائب السابق مصطفى علوش في " الجمهورية": اليوم نحن أمام رئيس، أو ولي عهد، على شاكلة جنرال سابق حكم لبنان، يريد دفع سعد الحريري للاعتذار أو القبول بحكومة يتحمّل هو وزر فشلها حتى وإن لم يكن هو قد ألّفها، ومع ذلك فهو يتعلق ببصيص أمل، لكن إلى متى؟

كلام نصر الله ومن قبله باسيل، يعطي الانطباع بأنّهما يحملان مشروعاً حكومياً متكاملاً، لكن السؤال هو، لمَِ لم يُنجزا هذا المشروع التكاملي بينهما في حكومة حسان دياب؟ فما على مفتي قصر بعبدا اليوم، إلّا أن يبحث في كتاب التنجيم عن مخرج دستوري لتعويم حكومة راحلة. يعني، تسليم من خرّب سياسات الحريري الحكم، للقضاء على آخر نفس في البلد!