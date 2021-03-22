لبنان

سرقات الحديد على اشكاله مستمرة في طرابلس... حتى في المقابر!

Lebanon 24
22-03-2021 | 07:00
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ما زالت طرابلس وضواحيها تشهد يومياً سرقة كل ما يمكن سرقته من حديد وتوابعه في المدينة من قبل خفافيش الليل، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

كما كل يوم، شهدت طرابلس مساء أمس الأحد سرقة عدة اغطية مجارير الموضوعة في منتصف الشوارع، وخاصة في منطقة البداوي ما ادى لتضرر عدة سيارات نتيجة سقوطهم في حفرة المجارير.

وفي التبانة، لم تسلم المقابر والاموات ايضاً من السرقات، فقد اقدم مجهولون على سرقة احدى بوابات الحديد من مقبرة، حيث تبين من بعدها ان عدة بوابات كانت قد تمت سرقتها سابقاً بهدف بيعها لبور الحديد المتواجدين في مناطق سقي طرابلس والبداوي.
 
وتبين ان بعض هذه البور لديها كميات كبيرة من اغطية المجارير والبوابات الحديدية، التي يقومون بضغطها في اسرع وقت ممكن لتغيير اشكالها.

اما في منطقة الميناء، فقد تعرض احد المباني لسرقة عدة مضخات مياه الموجودك في مدخله.
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