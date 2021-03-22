سرقات الحديد على اشكاله مستمرة في طرابلس... حتى في المقابر!

ما زالت طرابلس وضواحيها تشهد يومياً سرقة كل ما يمكن سرقته من حديد وتوابعه في المدينة من قبل خفافيش الليل، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.كما كل يوم، شهدت طرابلس مساء أمس الأحد سرقة عدة اغطية مجارير الموضوعة في منتصف الشوارع، وخاصة في منطقة البداوي ما ادى لتضرر عدة سيارات نتيجة سقوطهم في حفرة المجارير.وفي التبانة، لم تسلم المقابر والاموات ايضاً من السرقات، فقد اقدم مجهولون على سرقة احدى بوابات الحديد من مقبرة، حيث تبين من بعدها ان عدة بوابات كانت قد تمت سرقتها سابقاً بهدف بيعها لبور الحديد المتواجدين في مناطق سقي طرابلس والبداوي.