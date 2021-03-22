لبنان

قراءة سريعة للوضع الحكومي وفيها الاتي

محمد الجنون

|
Lebanon 24
22-03-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-805468-637519970380630676.jpg
Doc-P-805468-637519970380630676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجه الأنظار اليوم إلى قصر بعبدا حيث يزور الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في الشأن الحكومي.
وفي حين جزمت المصادر أنه "لا حكومة"، اليوم، فقد أشارت المعلومات إلى أن "الحريري لن يقدّم أي تشكيلة جديدة لعون اليوم، وسيقتصر البحث على حصيلة الاتصالات والطروحات، وسيبلغ الحريري رئيس الجمهورية عدم تنازله عن طرح الـ18 وزيراً".
إلى ذلك، قالت المصادر أن "اجتماع الحريري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل لم يسفر عن أي حلحلة لا من قريب ولا من بعيد".
ونقل مقربون من الخليلين قولهم أن "الاجواء غير إيجابية حتى الآن"، كما أنه لا تقدم أيضاً بشأن طرح الأمين العام لـ"حزب الله" بشأن تشكيل حكومة سياسية، علماً أن هذا الموقف لم يتم التنسيق بشأنه مع حركة "أمل" والتي فوجئت بما قاله نصرالله.
 

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون

@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-03-22
09:00 | 2021-03-22
08:57 | 2021-03-22
08:45 | 2021-03-22
08:30 | 2021-03-22
08:15 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website