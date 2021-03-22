قراءة سريعة للوضع الحكومي وفيها الاتي

تتجه الأنظار اليوم إلى قصر بعبدا حيث يزور الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في الشأن الحكومي.وفي حين جزمت المصادر أنه "لا حكومة"، اليوم، فقد أشارت المعلومات إلى أن "الحريري لن يقدّم أي تشكيلة جديدة لعون اليوم، وسيقتصر البحث على حصيلة الاتصالات والطروحات، وسيبلغ الحريري رئيس الجمهورية عدم تنازله عن طرح الـ18 وزيراً".إلى ذلك، قالت المصادر أن "اجتماع الحريري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل لم يسفر عن أي حلحلة لا من قريب ولا من بعيد".ونقل مقربون من الخليلين قولهم أن "الاجواء غير إيجابية حتى الآن"، كما أنه لا تقدم أيضاً بشأن طرح الأمين العام لـ"حزب الله" بشأن تشكيل حكومة سياسية، علماً أن هذا الموقف لم يتم التنسيق بشأنه مع حركة "أمل" والتي فوجئت بما قاله نصرالله.