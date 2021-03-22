مَن يريد الحرب الأهلية يا سيدّ؟

أنا من جيل كوته الحرب في لبنان. وفي كل مرّة تمرّ ذكراها بالبال نقول "تنذكر وما تنعاد". فمن لم يعش الحرب لا يعرف مرارتها وصعوبتها وخطورتها. ولا يعرف حتى ما خلّفته من مآسٍ وويلات، وكم يتمّت من أطفال كانوا بعمر الورود، وكمّ أثكلت أمهات.

فاللعب بالنار خطير جدًا، خصوصًا أن لا أحد من اللبنانيين يريد أن تعود تلك الأيام السود، وأن تعمّ الفوضى أرجاء البلاد، وتغيب الدولة عن السمع، على رغم أن ما يعيشه اللبنانيون اليوم من أزمات إقتصادية ومالية تفوق ببشاعتها ما عاشه قبلهم في عزّ الحرب البشعة.

فلماذا أعاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إحياء ما يحاول اللبنانيون نسيانه، وهم على غير إستعداد لخوض غمارها مرّة جديدة؟ أغلبية اللبنانيين يريدون أن يعيشوا في سلام ووئام، وهم أبناء بيئة تحب الحياة وترفض أن تكون وقودًا يتدّفأ عليها الآخرون، الذين لديهم غايات غير تلك التي لدى الشعب اللبناني، الذي ينتظر بفارغ الصبر متى تنتهي عذاباته اليومية، التي هي نتاج السياسات الخاطئة، التي مارسها أهل السلطة على مدى سنوات، منذ أن أسكت إتفاق الطائف المدفع.

صحيح أن الحرب الأهلية لا تحتاج الى صواريخ دقيقة، كما يقول السيد، "وإنما الى كلاشينكوف ومضادات وهذه الاسلحة متوافرة عند غالبية اللبنانيين"، كاشفا عن "قرار لـ"حزب الله" بفصل أي فرد ينتمي اليه إذا اطلق الرصاص في المناسبات مهما كان تاريخه الجهادي".وأعلن عن وجود جهات تعمل للتسبب بحرب وفوضى.

فمن هي تلك الجهات، وما هي أهدافها، ومن يحرّكها، ومن يمّولها، ومن يحقنها بالكره والبغضاء، ومن هو المستفيد من أي حرب قد تندلع بين اللبنانيين بتحريك من الخارج، لأن حرب 1975 لم تكن لتندلع لو لم تحرّكها جهات خارجية أرادت أن تبعد النار عن ديارها، فأستعملت الساحة اللبنانية كبديل عن ساحاتها، ولم يكن اللبنانيون لينخرطوا بها لو لم يُستفزّون، ولو لم يروا بأمّ العين كيف أن الخارج أراد إستغلال الوجود الفلسطيني الفوضوي وفق مخطط جهنمي، قيل أن البعض أراد أن يكون لبنان بلدًا بديلًا عن فلسطين.

ثمة من يقول أن السيد حسن لا يدلي بدلوه في أي أمر ما لم تكن لديه معلومات حسّية ومعطيات دامغة، وهو يزين كل كلمة قبل أن يطلقها. فما قاله عن الحرب الأهلية كان محلّ نقاش في المنتديات السياسية وفي المحافل الدبلوماسية، التي توقفت مطولًا عند مدلولات ما أدلى به، خصوصأ أن هذا الكلام يتزامن مع حديث وزير الداخلية محمد فهمي الذي حذر اللبنانيين بأنهم واصلون حتمًا إلى الفوضى، بعدما أصبح أمنهم مكشوفًا ومشرّعًا على كل الإحتمالات، وعن تكاثر الحوادث الفردية من تعدٍّ على الأملاك الخاصة ومن أعمال سرقة وتفّلت من كل الضوابط، مع إستمرار الحالة الإحتجاجية وقطع للطرقات، التي يعتبرها البعض مستفزّة، وقد أدّى ذلك إلى حوادث متفرقة مؤسفة في أكثر من منطقة.

أيًّا تكن المعطيات لدى كل من السيد حسن نصرالله والوزير فهمي فإن اللعب على وتر الحرب الأهلية يُدخل لبنان من جديد في دوامة العنف غير المبرّر، مع تكاثر السلاح الفردي لدى جميع الناس، الذين باتوا يتحدّثون عن ضرورة اللجوء إلى الأمن الذاتي، وهذا ما يُمكن إعتباره أخر المطاف في مسيرة الأمن والأمان، خصوصًا أن الحروب الكبرى تبدأ عادة بفتن صغيرة ومتنقّلة.

حمى الله لبنان من شرور تلك الحروب.