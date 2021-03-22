يا ناطرين شو ناطرين من برا.. الشعب ناطر تفلو

في المبدأ التأليف الحكومي غير مضمون قبل نهاية الاسبوع الا اذا حملت الساعات المقبلة حلحلة عونية، تظن أوساط سياسية بارزة، أنها قريبة لا محالة، تحت الضغط الاوروبي والغربي رغم كل محاولات العهد تسلق موجة التباعد السعودي ضد الرئيس المكلف سعد الحريري، وموجة التقرب من جنبلاط على المستوى الداخلي، فسياسة فك العزلة المحلية عن العهد ليست جلية على الاطلاق في ظل تصادم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع معظم القوى السياسية، وحتى القوى الحليفة معه تعاني الأمرين من تعنت باسيل وتتوجس من كيديته ومواقفه التي تحمل في طياتها التباسا كبيراً ومحاولته السطو على الكثير من المواقع والمراكز.تطبع التحديات المحلية الداخلية مسار عرقلة تأليف الحكومة على قاعدة ان الخلافات هي حصص وزارية واستحقاقات دستورية لا تزال بعيدة وتفاصيل تكاد تكون تافهة أمام الانهيار الحاصل في البلد على الصعد الاقتصادية والمالية والمعيشية، خاصة وان تداعيات هذه الازمات المستعصية مع ارتفاع سعر صرف الدولة، بدأت تتظهر اكثر يوما بعد يوم في اعمال السرقة والقتل.لقد دعا رئيس الحزب التقدمي من بعبدا إلى التسوية مجدداً، ايماناً منه انه من الخطأ الرهان على الخارج في الوقت الراهن، فالتوترات الدولية على اوجها، ولا أحد مهتم بما ستؤول اليه الاوضاع في لبنان، ولعل هذا الكلام يتطابق مع معلومات نقلتها مصادر مقربة من الاميركيين في اوقات مختلفة، ان الغرب لا يبالي بالوضع في لبنان الذي بات في آخر سلم اولوياته، ومن غير الصواب الاستمرار في تكرار بدعة ان الغرب سيجنب لبنان الفوضى بذريعة انها لو وقعت ستنعكس سلبا على امن اسرائيل و على الدول الاوروبية التي ستكون عرضة لاستقبال النازحين السوريين المتوجودين في لبنان.في خضم ما يجري، بات معروفا، أن المبادرة الفرنسية مجمدة إلى أجل غير محدد، فلا مساعدات للبنان قبل تنفيذ ما تعهد به رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والمكلف تشكيل الحكومة ورؤساء الاحزاب في قصر الصنوبر، رغم أن الدور الفرنسي تجاه لبنان يكاد يكون الوحيد في الوقت الحالي، فروسيا التي تتحرك اليوم على مستوى الاحزاب السياسية الاساسية والممثلة في البرلمان، قد تلعب دورا في المستقبل، بتفاهم مع الإدارة الأميركية الجديدة، فموسكو التي جمعت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وتركيا وايران على أراضيها لايجاد تسوية سياسية في افغانستان تشارك فيها القوى المحلية والخارجية، قد تلعب الدور نفسه مع لبنان لكن مع تغيير في مشاركة تركيا التي من الطبيعي ان تستبدل بمصر والامارات العربية.ولكن، إلى ذلك حين لا يمكن لبلد منهك مثل لبنان أن ينتظر السياسة الجديدة لإدارة الرئيس جو بايدن تجاه روسيا والصين ودول الخليج ومآل المفاوضات الاميركية – الايرانية، أو الترقب للدور الروسي في لبنان في الامد المتوسط أو الانتخابات الرئاسية السورية والايرانية، فالبلد أصبح في قعر الهاوية، ولم يعد بحاجة إلى حكومة تضع حدا للانهيار، إنما يحتاج إلى حكومة ترفعه من قعر الهاوية التي اوقعته بها الطبقة الحاكمة من دون استثناء وعن سابق تصور وتصميم لأنها لم تشبع جشعا وفسادا وسرقة ونهب ثروات اللبنانيين. ولما دأبت القوى السياسية الأساسية تنتظر إشارات خارجية دولية واقليمية تارة لتسهيل تمرير الاستحقاقات، وتارة أخرى للتعطيل باعتماد المراوحة والتسويف ورفع السقوف الى ان تنجلي الصورة الخارجية بهدف تحقيق المكاسب السياسية سواء في الحكومة او في البرلمان او في رئاسة الجمهورية المرتقبة أو تغيير النظام السياسي او حتى الرهان على توترات أمنية ، فإن الشعب "مش ناطر الا تفلو" ،" كلن يعني كلن".