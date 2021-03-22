لبنان

لا تفاؤل بالنتائج وهذا هو الحل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2021 | 08:30
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قُبيل إنطلاقة المنصة المحددة لسعر صرف الدولار والتي سيُديرها مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف من أجل ضبط فلتان السوق الموازية، حصل اجتماع افتراضي عبر تطبيق Zoom، ضم عددا من كبار المصرفيين، ومستشارين خبراء في حركة الأسواق والنقد. وبعد ساعاتٍ من النقاش وتبادل الآراء، لم يتفاءلوا بالنتائج التي سوف تصدر عن هذه المنصة من ناحية إنخفاض سعر الصرف، مؤكدين أن الحل السياسي الشامل والإستقرار هما العاملان الوحيدان لعودة الثقة بالعملة الوطنية.
أحد المصرفيين أكد خلال هذا اللقاء أن فكرة هذه المنصة أتت من الصرّافين وطرحها النقيب إيلي سرور على رئيس الجمهورية خلال إجتماع بعبدا الأمني النقدي وتبنتها دوائر بعبدا وأبلغت من يلزم بضرورة إنشائها، وكانت هذه الفكرة كفيلة بابرام التسوية بين الصرافين الكبار والأجهزة الأمنية والقضائية لعدم ملاحقتهم، ورُميت الكرة مجدداً في ملعب المصارف لشراء وبيع الدولار وهذا مؤشر غير مشجع بحسب هذا المصرفي.

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