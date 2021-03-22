بماذا رد الراعي على نصرالله؟

في عظة قداس الاحد من بكركي، رد البطريرك الماروني بشارة الراعي بشكل غير مباشر على دعوة الامين العام لحزب الله الى تشكيل حكومة سياسية، فقال: "كفى إقتراحات جديدة وشروطا تعجيزية غايتها العرقلة والمماطلة، ونأمل أن يسفر اللقاء الإثنين بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عن نتيجة إيجابية، فيؤلفا بعد طول إنتظار، وشمولية إنهيار، حكومة إنقاذ تضم اختصاصيين مستقلين ووطنيين".

هذا الموقف طرح تساؤلات حول الحوار المتجدد الذي جرى الترويج له بين بكركي وحزب الله والذي اقتصر حتى الان على اجتماع "لجنة الحوار بين الطرفين لتبريد الاجواء بعد خطاب الراعي الشهير ، ليس الا".