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لبنان
جنبلاط يبرر: لا انقلاب ولا تموضع بل...
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-03-2021
|
08:45
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أبدى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط انزعاجه الشديد من التفسيرات التي اعطيت لخطوته الانفتاحية باتجاه رئيس الجمهورية ووصف البعض لها بأنها سددت صفعة للرئيس المكلف وتركته وحيدا في مواجهة حزب الله والعهد وتياره.
وقالت اوساط مقربة منه: "اعتاد البيك على التقاط اشارات القلق الخطر قبل حدوثه وهو يرى اليوم خطرا كبيرا قادما مما اقتضى منه مرة جديدة التحرك. وما قام به ليس انقلابا ولا تموضعا في مواجهة أحد، بل تلاق للجميع على كلمة سواء تجمع ولا تفرق".
واشارت الى ان الحريري سمع هذه التوضيحات من النائب وائل بو فاعور والنائب السابق غازي العريضي الا انه وفق مصادر اخرى "لم يقتنع"، وقال: "ان جنبلاط واقع تحت الضغط".
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