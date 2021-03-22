اللي بيفتكر غير هيك بيكون غلطان

قالت شخصية مقربة جدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة خاصة: "لدى الرئيس كل الاوراق التي تتيح له التحكم بمسار الامور، على عكس ما بعتقد البعض، وسيناقش مع الرئيس المكلف سعد الحريري كل تفاصيل الاقتراح للحكومة، واذا لم يحصل على اجوبة مقنعة تتناسب مع المعايير التي حددها، فلديه صلاحيات دستورية كثيرة، ومن يعتقد "انها خلصت بيكون غلطان".