لبنان

راقبوا الحريري جيدا عندما يدخل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2021 | 09:30
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دعت اوساط مطلعة الى رصد دخول الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا غدا لان المؤشر الاول لاي تغيير في الاجواء الحكومية والاتصالات الاخيرة سيكون من خلال وجه الحريري الذي بات يعكس بوضوح انفعالاته وعدم رغبته في "اصطناع الابتسامة والارتياح"، خصوصا في ضوء المعطيات الاخيرة التي تلمّس منها محاولة واضحة "لتطويقه واحراجه لاخراجه".
لكن الاوساط ذاتها اكدت ان "الحريري ابلغ زواره خلال الساعات القليلة الماضية لن يتراجع عن الصيغة التي قدمها للرئيس عون وهي صيغة قابلة للبحث والتعديل".
 

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