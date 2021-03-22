ماذا وراء كل رئيس عظيم؟ ظريف يكشف السرّ

قال احد السياسيين "الظرفاء" انه كان ينوي اليوم معايدة الام بطريقة مختلفة حيث كان كتب مسودة تقول "وراء كل رجل عظيم أم، ووراء كل رئيس عظيم صهر معطّل"، لكنه عدل عن ذلك "بسبب الجمهور العوني الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي والذي بات في غالبيته مع استثناءات قليلة لا يتقن الا الشتم والاهانات، وهذا سلاح الضعيف والمحرج في خياراته".