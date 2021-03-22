بري على سلاحه

دعا سياسي محنّك الى رصد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من الطروحات الحكومية الجديدة ومسار الاتصالات الجارية، لانه البوصلة الحقيقية لاتجاه الامور نحو الحل او المزيد من التعقيد.وقال: "مخطئ من يعتقد ان بري يمكن ان يقبل بتفشيل مبادراته ولا يقوم باي ردة فعل، فارصدوا موقفه".لكن السياسي نفسه لفت الى ان صمت بري منذ ليل الجمعة، يعني حكما أنه مؤيد لما أدلى به نصرالله، او انه لا يريد الاختلاف العلني مع "حزب الله".