لبنان

من هي الشخصية التي يتصرف باسيل مثلها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2021 | 10:45
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شبه متابع سياسي تصرف النائب جبران باسيل في ما خص وضع العصي في الدواليب الحكومية بشخصية "زيّون" في مسرحية "ميس الريم" التي تعطلت سيارتها فلم تجد وسيلة لتصليحها الا ببث الخلاف بين ابناء بلدة ميس الريم، وهكذا باسيل، بعدما فرضت عليه العقوبات وتعطلت احلامه وتسوياته، يضع العصي في الدواليب الحكومية، وعندما يطل على الاعلام يقول كلاما يشبه جملة "زيون" الشهيرة "إذا هني متفقين بتكونو انتو غلطانين، وإذا إنتو مش غلطانين بيكونو هني مش متفقين، وإذا هني مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل".

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