لبنان

هذه ثوابت الحريري قبل اجتماع بعبدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2021 | 10:30
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لخص مصدر مسؤول في بيت الوسط الموقف الذي بلوره الرئيس سعد الحريري بعد استكمال اتصالاته عشية لقائه اليوم برئيس الجمهورية ميشال عون قائلا: "الحريري متمسك بحكومة الـ18 وزيرا تكنوقراط، لان اي حكومة فضفاضة ستكون تكرارا لتجارب فاشلة وآخرها حكومة حسان دياب، وستجعله محاطا "بودائع وزارية" لا يعلم احد كيف تتصرف في المحطات المفصلية من عمل الحكومة، ناهيك ان الحريري ليس الشخص الذي تملى عليه الاوامر او التنبيهات، والاهم انه لن يعتذر ولن يمنح خصومه "ورقة استقالة" لنواب المستقبل من المجلس النيابي، كما اشاع بعض الاوساط".

لبنان

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