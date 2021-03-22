لبنان

ما هي رسالة الحريري الى دياب، وهل "سينتقم" الاخير؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2021 | 11:15
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جزم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب انه لن يقبل بتفعيل عمل حكومته من جديد ويعتبر ان كل الفرقاء، حتى الذين كان يعتبرهم حلفاء اختاروه لتولي رئاسة الحكومة، تركوه في منتصف الطريق، وهو لن يتردد في توجيه ضربات انتقامية لهم متى سنحت له الفرصة.
بالتوازي قال وزير فاعل في حكومة تصريف الأعمال، ان دياب بعتبر أي نقاش خارج الحكومة الجديدة عبثا سياسيا، لان الحكومة الجديدة جزء أساسي من الحل". أما الحكومة المستقيلة، فأقصى ما يمكن أن تقوم به هو عقد جلسة للموازنة بعدما ينهي كل الوزراء قراءتهم لها ويبدون رأيهم فيها، وعقد جلسة تقر ترشيد الدعم، ولكن بعد أن يكون مجلس النواب درس إقرار الخطة التمويلية وأقرها.
وتفيد المعلومات ان الحريري بعث برسالة شديدة الوضوح الى دياب بواسطة احد مستشاريه ومفادها أنه لا يمكنه توسيع دائرة تصريف الأعمال الا بالحدود الدنيا.

لبنان

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