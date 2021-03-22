العونيون: "الحريري راجع"

يردد نواب وشخصيات عونية منذ خطاب السيد نصرالله واشادة جبران باسيل به، مقولة موحّدة يتناقلها ايضا "الجيش الالكتروني العوني" وخلاصتها: "صحيح ان نصرالله وضع النقاط على حروف التأليف لكن باسيل يرفض العودة إلى هذه الحكومة وإلى غيرها، والأهم من ذلك هو أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري لا يستطيع تجاوز رئيس "التيار الوطني الحر" بل هو يضيّع على البلد 150 يوماً أضافياً من الانهيار والأكلاف، ليرجع من جديد إلى مربّع جبران باسيل".