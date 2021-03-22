لبنان

العونيون: "الحريري راجع"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-03-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-805495-637519985050597535.jpg
Doc-P-805495-637519985050597535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يردد نواب وشخصيات عونية منذ خطاب السيد نصرالله واشادة جبران باسيل به، مقولة موحّدة يتناقلها ايضا "الجيش الالكتروني العوني" وخلاصتها: "صحيح ان نصرالله وضع النقاط على حروف التأليف لكن باسيل يرفض العودة إلى هذه الحكومة وإلى غيرها، والأهم من ذلك هو أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري لا يستطيع تجاوز رئيس "التيار الوطني الحر" بل هو يضيّع على البلد 150 يوماً أضافياً من الانهيار والأكلاف، ليرجع من جديد إلى مربّع جبران باسيل".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:11 | 2021-03-22
13:09 | 2021-03-22
13:00 | 2021-03-22
12:52 | 2021-03-22
12:39 | 2021-03-22
12:34 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website