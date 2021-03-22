لبنان

هكذا نعى جنبلاط نوال السعداوي

Lebanon 24
22-03-2021 | 08:57
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على حسابه على "تويتر"، نعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الكاتبة المصرية نوال السعداوي. 
 
وكتب جنبلاط: "يا له من قدر غريب ان ترحل نوال السعداوي في يوم الام وفي عيد الربيع. فلا الام تحررت من قيود الظلم وضنك التقليد في العالم العربي ولا الربيع تحقق في الحرية والحداثة لاهل هذه المنطقة المحطمة والممزقة تسود فيها العصبيات والقبليات النتنة المنبعثة من كهوف الجهل والظلامية والاستبداد". 
 
 
وأمس، توفيت الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عاما.

ونوال السعداوي من مواليد عام 1931، هي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

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