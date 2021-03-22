مع بدء المرحلة الرابعة من تخفيف القيود.. أبيض يحذر من سلالات جديدة أكثر عدوى

حذّر مدير عام مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" ان "عداد كورونا آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان، وليس فقط في لبنان"، لافتاً الى أن هذا ناتج عن عدة اسباب، منها سلالات فيروسية جديدة أكثر عدوى، والتخفيف المبكر لاجراءات الاغلاق، وبطء عملية نشر اللقاح".
وأضاف: "ما يحدث في البرازيل جدير بالاهتمام، حيث أن نظام الرعاية الصحية هناك يكاد ينهار".
وقال أبيض: "في نفس الوقت الذي نخفف فيه الاجراءات، فان المستشفيات تعاني. المزيد من الأطباء والممرضين يغادرون. ويتم استيراد كميات أقل من المستلزمات الطبية بسبب نقص العملة الصعبة"، مشيراً الى أن "سلالة أكثر عدوى سوف تؤدي إلى المزيد من المرضى مما يمكن أن يثقل كاهل المستشفيات المزدحمة اصلاً".
ورأى أنه "مع تزامن كل الأزمات في لبنان، قد لا يتصدر الكورونا اهتمام الجميع. هل يمكن تخفيف القيود وإبقاء الحدود مفتوحة وتجنب السلالة الجديدة وزيادة وتيرة التطعيم؟ قد يكون هذا صعب المنال. دعونا نأمل في الأفضل، لكن في نفس الوقت، علينا ان نواصل جهودنا واخذ كل الاستعدادات اللازمة".