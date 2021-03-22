مع بدء المرحلة الرابعة من تخفيف القيود.. أبيض يحذر من سلالات جديدة أكثر عدوى

حذّر مدير عام مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" ان "عداد كورونا آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان، وليس فقط في لبنان"، لافتاً الى أن هذا ناتج عن عدة اسباب، منها سلالات فيروسية جديدة أكثر عدوى، والتخفيف المبكر لاجراءات الاغلاق، وبطء عملية نشر اللقاح".

وأضاف: "ما يحدث في البرازيل جدير بالاهتمام، حيث أن نظام الرعاية الصحية هناك يكاد ينهار".