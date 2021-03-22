25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
موظّفو الإدارة: الاستمرار بمبدأ المناوبة في الدوام حتى تستقيم الأمور
Lebanon 24
22-03-2021
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان الاستمرار "بمبدأ المناوبة في الدوام الإداري كحد أقصى يومين في الأسبوع، وذلك حتى تستقيم الأمور الصحية والإقتصادية ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة".
وقالت الرابطة في بيان: "من منطلق حرصها على حقوق الموظفين وواجباتهم وتماشيا مع بياناتها السابقة التي أسهبت في شرح وتفصيل المشهد الذي يعيشه الموظف من كوارث اقتصادية وصحية، وهو المشهد الأسوأ منذ عقود طويلة جدا، مشهد كارثي مخيف لا يحتمل من أحد الضغط اكثر، حيث ان الموظفين أصبحوا عمال سخرة، والمسؤولين صموا آذانهم عن صرخاتهم، في انتظار أن يتم مناقشة تصحيح الأجور ريثما تستقر الأمور، وفي ظل تأكيد رفض البنود المجحفة في مشروع الموازنة رفضا مطلقا".
وأضاف البيان: "حيث ان راتب الموظف وصل إلى حد لا يستطيع من خلاله تأمين الاحتياجات الأولية الاساسية بعد وصول الحد الادنى للأجور إلى ما دون 50 دولارا، وفي ظل نفقات الانتقال الباهظة وتكرار انقطاع وارتفاع اسعار البنزين، وبما أن الموظفين ينتقلون الى مراكز عملهم من مناطق بعيدة، ويتكبدون تكاليف صيانة باهظة لآلياتهم، بالإضافة إلى أن الطلاب لم يعودوا إلى المدارس وبالتالي بقاء الاولاد في المنازل وحاجتهم إلى الرعاية. كما أن إصابات كورونا ترتفع بشكل كبير جدا وهي تعيش بين الموظفين وتنشط اكثر من اي وقت مضى مما أدى إلى عدد من الوفيات بين صفوف الموظفين وذويهم".
وأكدت الرابطة "مبدأ المناوبة في الدوام الاداري كحد أقصى يومين في الاسبوع، وذلك حتى تستقيم الأمور الصحية والإقتصادية ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة"، ودعت إلى "تقليص دوام العمل ليصبح من الثامنة صباحا حتى الرابعة عشر من بعد الظهر، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت إلى 80 في المئة".
واستنكرت "اي قرار إداري مهما كان، يطلب الدوام الكامل في أي إدارة عامة وتعتبر ذلك غياباً لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي"، وطالبت الرابطة بـ"أن يتم اعتبار تلقيح موظفي القطاع العام بشكل استثنائي، من الاولويات، بسبب وجودهم في تماس مع المواطنين مما يعرضهم بشكل مضاعف لخطر الاصابة بفيروس كورونا".
وأكدت أنها ستبقي "اجتماعاتها مفتوحة وعلى تنسيق دائم مع الزملاء المندوبين لتقويم الأمور المفصلة اعلاه ليبنى على الشيء مقتضاه".
تابع
الأكثر قراءة
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
21:38 | 2021-03-21
21/03/2021 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تنشر صورة لإبنتها في عيد الام.. أصبحت شابة جميلة بملامح أجنبية
Lebanon 24
كارلا حداد تنشر صورة لإبنتها في عيد الام.. أصبحت شابة جميلة بملامح أجنبية
14:12 | 2021-03-21
21/03/2021 02:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
21:47 | 2021-03-21
21/03/2021 09:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
Lebanon 24
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
07:00 | 2021-03-22
22/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف.. إليكم سعر الدولار مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع طفيف.. إليكم سعر الدولار مساء اليوم
22:52 | 2021-03-21
21/03/2021 10:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:11 | 2021-03-22
جنبلاط عرض مع السفيرة الأميركية التطورات الراهنة
13:09 | 2021-03-22
تطور في قضية كارلوس غصن... اتهام رسمي ياباني لأميركيَين ساعداه على الهرب
13:00 | 2021-03-22
بين خطاب نصر الله ومفاجأة جنبلاط.. هل اقتربت التسوية الحكوميّة؟
12:52 | 2021-03-22
إعتماد "المفرد والمزدوج" في مراكز المعاينة الميكانيكية (صورة)
12:39 | 2021-03-22
أبو الحسن: الأمور الحكومية ما زالت في دائرة البحث عن مخارج
12:34 | 2021-03-22
طوابير من السيارات.. زحمة أمام مركز المعاينة في الغازية
فيديو
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
22/03/2021 13:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
22/03/2021 13:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
22/03/2021 13:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact