لبنان

في البداوي.. أطلقوا عليه النار من داخل سيارة

Lebanon 24
22-03-2021 | 10:04
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أقدم أشخاص داخل سيارة من نوع "رابيد" على إطلاق النار على المدعو "ع. أ." في منطقة البداوي في طرابلس، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وقد تمّ نقله إلى المستشفى للعلاج في حين فرّ مطلقوا النار إلى جهة مجهولة.

وقد أفادت مصادر ميدانية بأنّ السبب يعود لخلاف سابق بين الطرفين على خلفية دراجات نارية. 
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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