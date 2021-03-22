25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أبناء الجالية اللبنانية في سيدني بخير.. وأضرار الفيضانات فاقت المليار دولار
Lebanon 24
22-03-2021
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال الفيضانات تضرب مختلف أنحاء سيدني وولاية نيوساوث ويليز، حيث اقتلعت عددا من المنازل من أساساتها ووصل ارتفاع الامطار في بعض المناطق الى 15 مترا.
وأجلت سلطات الطوارئ نحو 18 الف شخص من المناطق الاكثر خطرا، فيما لم تسجل حتى الساعة أي حادثة وفاة، ما اعتبرته رئيسة حكومة الولاية اعجوبة نظرا لقوة الفيضانات التي لم تشهد مثلها الولاية منذ 50 عاما.
وأكد عدد من المصادر لـ"الوطالة الوطنية للاعلام"، أن جميع ابناء الجالية اللبنانية بخير، اذ لم تسجل اي حادثة باستثناء بعض الاضرار المادية التي عمت مختلف مناطق الولاية وبلغت حتى الساعة نحو مليار دولار.
ويتوقع استمرار هطول الامطار حتى الخميس المقبل.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
21:38 | 2021-03-21
21/03/2021 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تنشر صورة لإبنتها في عيد الام.. أصبحت شابة جميلة بملامح أجنبية
Lebanon 24
كارلا حداد تنشر صورة لإبنتها في عيد الام.. أصبحت شابة جميلة بملامح أجنبية
14:12 | 2021-03-21
21/03/2021 02:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
21:47 | 2021-03-21
21/03/2021 09:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
Lebanon 24
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
07:00 | 2021-03-22
22/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف.. إليكم سعر الدولار مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع طفيف.. إليكم سعر الدولار مساء اليوم
22:52 | 2021-03-21
21/03/2021 10:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:11 | 2021-03-22
جنبلاط عرض مع السفيرة الأميركية التطورات الراهنة
13:09 | 2021-03-22
تطور في قضية كارلوس غصن... اتهام رسمي ياباني لأميركيَين ساعداه على الهرب
13:00 | 2021-03-22
بين خطاب نصر الله ومفاجأة جنبلاط.. هل اقتربت التسوية الحكوميّة؟
12:52 | 2021-03-22
إعتماد "المفرد والمزدوج" في مراكز المعاينة الميكانيكية (صورة)
12:39 | 2021-03-22
أبو الحسن: الأمور الحكومية ما زالت في دائرة البحث عن مخارج
12:34 | 2021-03-22
طوابير من السيارات.. زحمة أمام مركز المعاينة في الغازية
فيديو
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
22/03/2021 13:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
22/03/2021 13:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
22/03/2021 13:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact