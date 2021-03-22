توقيف احد الموزعين المعروف بـ "أبو يوسف" والمروج الذي يستحصل منه على المخدرات وعدد من زبائنه

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية لمكافحة آفّة تجارة المخدرات وترويجها وتوقيف المتورطين، تمّ رصد نشاط أحد المروجين في محلة السبتية - سدّ البوشرية.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات جرى تحديد هويته، ويدعی: ب. ع. (مواليد عام 1966، لبناني)بتاريخ 11-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه -بالجرم المشهود- أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلّة المذكورة، إلى /3/ أشخاص من زبائنه، جرى توقيفهم أيضاً، وهم كل من:- ش. ي. (مواليد عام 1998، لبناني)- أ. ي. (مواليد عام 199٦، سوري)- ر. ط. (مواليد عام 1995، لبناني)بتفتيش المروّج، ضُبِط بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف، /3/ مظاريف من مادة السالفيا زنتها /36/ غ. ومبلغ مالي. وبتفتيش منزله في السبتية تم ضبط : /65/ ظرفاً من مادة السالفيا زِنتها /330/ غ.، /4/ حقن طبيّة وهاتفين خلويين.باستماعهم، اعترف (ب. ع.) بما نُسِب إليه لجهة ترويج المخدّرات إلى عددٍ من الزبائن، وأنه يستحصل عليها من أحد الموزّعين المعروف بـ "أبو يوسف". كما اعترف الموقوفون الآخرون بتعاطي المخدرات وشرائها منه.بتاریخ 2021-3-12، وبنتيجة المتابعة تمّ تحديد هوية الموزع (أبو يوسف) وتبيّن أنّه يُدعى: - م. خ. (مواليد عام 1943، لبناني) بحقّه خلاصة حكم ومذكّرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات.أوقف من قِبَل إحدى دوريات الشعبة، وضُبط بحوزته: /11/ ظرفاً من مادّة الهيرويين زِنة الظرف الواحد /1/ غ.، كيس نايلون بداخله مادّة الهيرويين بودرة زِنته /5.4/غ. ومبلغ مالي. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة توزيع وترويج المخدرات.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.