"العليا للإغاثة": اللواء خير قام بتحويل مبلغ 50 مليار ليرة لخزينة الجيش

أعلنت "الهيئة العليا للإغاثة" في بيان أن الأمين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير "وبناء على القرار رقم 56/2021 تاريخ 4/3/2021، قام بتحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية إلى حساب خزينة الجيش، المعطاة الى الهيئة العليا للاغاثة لاستكمال المرحلة الرابعة من الخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، استنادا الى آلية تم وضعها من قبل قيادة الجيش تحدد وجهة المساعدات والاشخاص المستفيدين منها، بناء على العلاقة المؤسساتية المتينة والتكاملية بين الجيش اللبناني والهيئة العليا للاغاثة في جميع مراحل واليات توزيع المساعدات ومختلف اعمال الاغاثة التي يشترك فيها الطرفين في خدمة المواطن".