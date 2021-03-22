مسنّون يشكون: سوء تنظيم في مركز التلقيح بهذا المستشفى

يشهد مركز التلقيح ضد كورونا في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا - عكار، حضورا كثيفا للمسنين، الذين شكا عدد منهم من سوء التنظيم اليوم بخلاف الايام السابقة، وتمنوا على ادارة المركز وعلى ادارة المنصة تنظيم هذا الامر بالشكل الذي يسهل عليهم حضورهم وتلقيهم القاح بشكل افضل مما هو حاصل.واوضح مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين ان "المركز قادر على استيعاب 150 الى 200 شخص يوميا، والذين تم ابلاغهم عبر المنصة فاقوا ال 450، ما احدث ارباكا امام وداخل المركز الوحيد في عكار المخصص لتلقي اللقاح"، وتمنى "على المعنيين الاسراع في فتح مراكز اضافية في المنطقة لاعطاء اللقاح، وللتسهيل على المسنين الذين يعانون بمجملهم اوضاعا خاصة، حضورهم المريح، وللتخفيف على المركز في المستشفى الحكومي هذا الضغط الكبير الذي يفوق قدرته الاستيعابية".