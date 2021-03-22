أوقف في الزاهرية.. وعثر معه على قنبلتين وحبوب مخدرة

اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.م" في محلة الزاهرية - طرابلس حيث عثر بحوزته على قنبلتين وحبوب مخدرة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".



اقتيد الموقوف مع المضبوطات الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه.