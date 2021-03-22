لبنان

أوقف في الزاهرية.. وعثر معه على قنبلتين وحبوب مخدرة

Lebanon 24
22-03-2021 | 11:23
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.م" في محلة الزاهرية - طرابلس حيث عثر بحوزته على قنبلتين وحبوب مخدرة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24". 

اقتيد الموقوف مع المضبوطات الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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