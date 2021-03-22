لبنان

توقيف عصابة حاولت سرقة منزل في بلدة جبرائيل

Lebanon 24
22-03-2021 | 11:28
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أوقفت دورية من شرطة بلدية جبرائيل في منطقة الجومة عصابة سرقة مؤلفة من لبنانيين وسوريين بعد محاولتهم سرقة منزل في بلدة جبرائيل. وتم إقتيادهم إلى مغفر بلدة بينو. 
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