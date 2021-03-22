توقيف عصابة حاولت سرقة منزل في بلدة جبرائيل

أوقفت دورية من شرطة بلدية جبرائيل في منطقة الجومة عصابة سرقة مؤلفة من لبنانيين وسوريين بعد محاولتهم سرقة منزل في بلدة جبرائيل. وتم إقتيادهم إلى مغفر بلدة بينو.