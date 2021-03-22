"حزب الله" في روسيا للمرة الثانية في 10 سنوات.. 4 ملفات وشتّان ما بين 2011 و2021

في قراءة نشرها "المونيتور"، ركّز المحلل الروسي أنطون مرداسوف على الفترة الزمنية الفاصلة بين الزيارتيْن، معتبراً أنّه من المنطقي مقارنة دوافع "حزب الله"، لا سيما أنّ التواصل بين موسكو وممثلي الحزب في لبنان لم ينقطع خلال تلك المدة. في هذا الصدد، لفت مرداسوف إلى أنّ "حزب الله" قام بالزيارة الأولى بناء على دعوة البرلمان الروسي، وآنذاك أحيطت المحادثات بالسرية. أمّا اليوم، فكانت زيارة الوفد أكثر علانية، حيث وصف رعد لقاءه الذي دام 40 دقيقة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنّه "ودي وصريح".في تعليقه، أوضح مرداسوف أنّ الصحافيين يتحدّثون عن سببيْن للزيارة، يتعلّق الأول بالمبادرة الفرنسية. وبحسب ما كتب مرداسوف فإنّ لافروف دعمها علناً، مشيراً إلى أنّ الوزير الروسي شددّ خلال المحادثات على أهمية تأليف حكومة جديدة يترأسها سعد الحريري من شأنها المساعدة على حل الأزمة.وانطلاقاً من زيارة مستشار الرئيس ميشال عون، أمل أبو زيد، إلى موسكو مؤخراً، يقول الصحافيون، وفقاً لمرداسوف إنّ موسكو كانت تسعى بشكل أساسي إلى إقناع "حزب الله" وعون والوزير السابق جبران باسيل بوقف "تخريب عملية بناء الدولة القائمة حالياً".على مستوى السبب الثاني، قال مرداسوف إنّ روسيا "سئمت من النزاع السوري"، لافتاً إلى أنّ خطتها لتحقيق السلام تفترض مسبقاً قيام إيران و"حزب الله" بتعليق أنشطتهما في المنطقة.في تعليقه على معلومات الصحافيين أعلاه، رأى مرداسوف أنّها تفرط في تبسيط الوضع الراهن، مقدّماً قراءته للزيارة. وعليه، استبعد الكاتب أن يكون توقيتها مرتبطاً بمحادثات لافروف مع الرئيس المكلف سعد الحريري في أبو ظبي، وذلك على الرغم من أنّه بدا كما لو أنّ موسكو سعت إلى تأجيل زيارة الوفد إلى روسيا بسبب جولة لافروف الخليجية.إلى ذلك، تحدّث مرداسوف عن سعي روسيا إلى تعزيز نفوذها في لبنان باستخدام أدوات القوة الناعمة وعبر المشاريع السياسية-الاقتصادية التي تنفذها شركتي "روسنفط" و"نوفاتيك".في السياق نفسه، لم يستبعد مرداسوف أن تكون روسيا تفضل معارضة المبادرة الفرنسية، قائلاً: "لكن يُرجح أن تكون موسكو تفضّل الامتناع عن انتقاد العروض البناءة نظراً إلى الوضع اللبناني سريع التدهور والمشاكل التي يتسبب بها للعملة السورية".إلى ذلك، افترض مرداسوف أن تكون روسيا تحاول إضفاء شرعية على "نظام الرئيس السوري بشار الأسد عبر إثارة احتمالية تقليص الوجود الإيراني في سوريا".وبناء عليه، كتب مرداسوف: "من الواضع أنّ الوضع الراهن للعلاقات بين لبنان وروسيا يستدعي قيام اللاعبين بتنسيق مواقفهم (..)". وتابع: "إلاّ أنّ المسائل الأساسية التي تجمع روسيا وإيران و"حزب الله" تتمثل بالأزمة السياسية في لبنان ومستقبل الأسد. على الرغم من نجاح الأسد في البقاء، لا يستطيع السيطرة على النفط والموارد الزراعية شرق البلاد وحل مشكلة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي". وخلص مرداسوف: "حل هاتيْن المعضلتيْن من دون تقديم تنازلات كبيرة صعب"، محذراً من أنّ كلفة هذه التنازلات "أعلى من كلفة التدخّل في حرب خارجية". لقراءة المقال كاملاً على "المونيتور"