بالتفاصيل.. كركي يدعي على شركة كرنبي للتنظيفات ومئات الأجراء الوهميّين

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان التالي: "لأن العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقوم على مبدأ الصحوة المؤقتة، بل بالمتابعة والاستمرارية ولأنّ هذه هي السمة والبصمة التي أراد ترسيخها المدير العام الدكتور محمد كركي من رأس الهرم الى القاعدة، ولأن هدر حقوق الناس والتعدي عليها بات من المألوف والمستساغ في الآونة الأخيرة، اعتُبرت قضية الأجراء الوهميين وملاحقة المخالفين على سلّم أولويات الصندوق، وجُنّد الضمان بأجهزته الرقابية والقانونية ومحاميه من أجل متابعتها والحؤول دون إضاعة أموال المضمونين لمن احتال وغشّ وزوّر بقصد الاستفادة دون وجه حق.وعليه، تقدم محامي الصندوق، وبتوجيه من المدير العام، بالادعاء أمام النيابة العامة المالية على شركة كرنبي للتنظيفات التي سجلت 337 أجيراً لبنانيًّا وهميًّا حيث تمّ شطبهم من سجلّات الصندوق والمطالبة باسترداد التقديمات التي استفادوا منها دون وجه حق، وكذلك فقد تمّ تكليف الشركة بدفع الاشتراكات عن العمّال الأجانب بمبلغ قدّر بحوالي مليار وأربعمائة مليون ل.ل.ومن هنا، يؤكد د.كركي أنه سوف يستكمل بهذا الملف وأي ملفات تزوير واحتيال أخرى على مختلف أنواعها، بحق أي جهة كانت، وسوف يتخذ أقصى درجات العقوبات بحقهم لأن أمانة حماية حقوق المضمونين هي البوصلة والهدف الذي يقوم على أساسه الصندوق وعلى الإدارة والمستخدمين وكافة الأجهزة الرقابية والقانونية السهر على حمايتها.وفي هذه المناسبة، يتقدّم د.كركي بالشكر الجزيل من جميع مستخدمي الصندوق في المكاتب والمديريات لبذلهم الجهود الكبيرة لاكتشاف مثل هذه الأعمال ولاسيّما بالجهود التي تبذلها مديريّة التفتيش والمراقبة ومديرية التفتيش الإداري ومصلحة القضايا ومحامي الصندوق".