رئيس بلدية طرابلس: نفذنا مشاريع لتفعيل العجلة الاقتصادية في الأسواق الداخلية والمناطق الشعبية

اشار رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، خلال لقاء عقده مع الإعلاميين في مكتبه في القصر البلدي إلى "اننا منذ تسلمنا رئاسة البلدية في نهاية العام 2019، حرصنا على استكمال سلسلة من المشاريع التنموية في الأسواق الداخلية والمناطق الشعبية، بمواصفات عالية الجودة، خلافا لما كان يتم في السابق مع المشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار المدعومة من جهات دولية مانحة، وأطلقنا العمل في مشاريع جديدة تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتحريك الأسواق وتفعيل عملها".وقال: "لقد كان لدينا، كما لدى جميع أبناء طرابلس، قناعة راسخة بعدم جدوى كل المشاريع التي تنفذها الدولة في المدينة، ولقد فقدت الثقة بين المواطن الطرابلسي ومجلس الإنماء والإعمار نتيجة الأخطاء والشوائب التي كانت ترافق العمل في مشاريع المدينة"، لافتا الى انه "منذ تسلمنا المسؤولية، شكلنا فريق عمل هندسيا من مهندسي البلدية بإشراف مباشر مني ومن نائب الرئيس ومن رئيس وأعضاء لجنة الهندسة في المجلس البلدي، وبتعاون مثمر مع مهندسي مجلس الإنماء والإعمار ومتعهدي الأشغال في طرابلس لمتابعة الاشغال وتطبيق خطة بمواصفات عالية الجودة، حيث نتابع يوميا كل صغيرة وكبيرة في اي مشروع ينفذ من قبل متعهدي الأشغال، ونتدخل فورا عند وجود اي مخالفة وأوقفنا بعض الاشغال لعدم تطبيق المعايير المتفق عليها وكانت النتائج جيدة وايجابية".وعدّد المشاريع التي نفذت بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار بتمويل ودعم من جهات دولية مانحة ولا يزال العمل جاريا في بعضها، وقال:"كان التركيز على مشاريع على تماس مباشر مع الناس في الأسواق الداخلية في المدينة القديمة والمناطق الشعبية، ومنها: تأهيل سوق العريض، تأهيل سوق السمك، تأهيل سوق الرمانة، تأهيل طلعة الخبيزة، تأهيل سوق البالة، تأهيل جزء من طلعة رفاعية ومحيط الجامع المنصوري الكبير، تأهيل سوق القمح وطلعة الجسري، تأهيل سوق الكندرجية، تأهيل زقاق سيدي عبد الواحد، وتضمنت الاعمال في الاشغال تنفيذ بنى تحتية بدلا من الشبكة القديمة وشملت تمديد شبكة صرف الصحي، شبكات مياه الامطار مع ريغارات ومصبعات ومياه الشرب والتبليط وقساطل لكابلات الكهرباء".وختم: "كما قمنا بتأهيل محيط منطقة المولوية وشملت الاشغال انشاء جدران دعم مع تلبيس حجر طبيعي وتبليط، وحديقة عامة ومسرح مع مدرج مكشوف للانشطة الفنية، وكافيتيريا وحمامات عامة واعمدة انارة، بالاضافة الى تمديد بنى تحتية من شبكة مياه امطار وصرف صحي".