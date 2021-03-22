على طريق عمشيت... لا تعليق!

لاحظ المواطنون صباح اليوم أثناء مرورهم على طريق عمشيت، سيارة مُحملة على متن شاحنة صغيرة، في مخالفة واضحة لقوانين السير في لبنان.

وتكثر المخالفات المشابهة على طرقات لبنان، ما يهدد سلامة المواطنين أثناء قيادتهم.