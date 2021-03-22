لبنان

وزارة الصحة: الإتصال على 1214 و1787 بات مجانياً

Lebanon 24
22-03-2021 | 12:19
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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، "موافقة رئاسة مجلس الوزراء على طلبها إعفاء المواطنين من كلفة الإتصال على الخطين الساخنين 1214 و1787 بغية تخفيف العبء المالي عليهم ولا سيما مريض كورونا ومخالطيه.


وذكرت بأن الخط 1787 مخصص للإستفسار عن كورونا.


أما الخط 1214 فللقاح، بحيث يتلقى طلبات الأشخاص الذين لديهم حالات صحية استثنائية أو عمليات جراحية تتطلب أخذ اللقاح بشكل إضطراري وإرفاق ملفهم الطبي بمعلومات الطلب، كما يوفر خدمة المساعدة في التسجيل والتحقق من البيانات، وإعادة إرسال رسائل تأكيد التسجيل أو إكماله أو تحديد موعد الجرعة الأولى في حال لم يكن المواطن قد اختار الموعد بعد.


ويتيح تعديل البيانات ومراكز أخذ اللقاح وتوقيته إضافة إلى تسجيل الآثار السلبية الناجمة عن تلقي اللقاح إن وجدت، وحل المشاكل التقنية على المنصة وتسجيل شكوى بحق مركز من مراكز أخذ اللقاح".
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