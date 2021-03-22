طوابير من السيارات.. زحمة أمام مركز المعاينة في الغازية

شهد مركز المعاينة الميكانيكية في الغازية، زحمة كبيرة حيث امتدت طوابير السيارات على طول أكثر من 3 كيلومترات. يذكر أن مراكز المعاينة فتحت اليوم أبوابها، بعد إقفال دام طيلة الاقفال العام بسبب جائحة كورونا.

