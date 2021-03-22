لبنان

جنبلاط عرض مع السفيرة الأميركية التطورات الراهنة

Lebanon 24
22-03-2021 | 13:11
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إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء امس، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور النائب أكرم شهيب، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
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