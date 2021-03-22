جنبلاط عرض مع السفيرة الأميركية التطورات الراهنة

إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء امس، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور النائب أكرم شهيب، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.