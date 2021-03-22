العبسي عرض مع السفيرة الاميركية للاوضاع اللبنانية والاقليمية

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور المستشارة سيدني كيلي ورئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم، وتم عرض للاوضاع اللبنانية والاقليمية المستجدة في ظل التحولات الكبيرة الحاصلة في المنطقة.