فارس توجه إلى جبل أكروم لشراء سيارة ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئا؟

فقد أهالي وادي الحور الشاب فارس محمود الأحمد منذ ظهر الأمس بعدما همّ التوجه إلى جبل أكروم بغية شراء سيارة، غادر من أمام محطة كبيدات في الدوسة-عكار بسيارة مرسيدس 300 وخطه مغلق حتى الساعة.فارس مواليد سنة 1991 متأهل وله ولدان، كان يعمل في هواتشيكن قبل صرفه منذ مدة وبدأ يعمل بتجارة السيارات ورقم هاتفه 70384994لمن يعرف عنه أي معلومة تبليغ القوى الأمنية أو على رقم الشيخ سمير العلمان 76905444