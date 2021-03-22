إشكال جديد بسبب المواد المدعومة... هذا ما حصل داخل سوبر ماركت في تعنايل (فيديو)

حصل إشكال في مخازن "الكاسكادا مول" في تعنايل- البقاع، وذلك على خلفية عرض المواد المدعومة.

وتهافت المواطنون لشراء المواد، وحصل تدافع وإشكال في ما بينهم وخصوصا عند تهافتهم على الزيت.

إشكال في مخازن "الكاسكادا مول" في تعنايل pic.twitter.com/JTUVgmPETn