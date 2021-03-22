إشكال جديد بسبب المواد المدعومة... هذا ما حصل داخل سوبر ماركت في تعنايل (فيديو)

حصل إشكال في مخازن "الكاسكادا مول" في تعنايل- البقاع، وذلك على خلفية عرض المواد المدعومة.
وتهافت المواطنون لشراء المواد، وحصل تدافع وإشكال في ما بينهم وخصوصا عند تهافتهم على الزيت.
إشكال في مخازن "الكاسكادا مول" في تعنايل#lebanon24 pic.twitter.com/ChNdwJgkLN
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 22, 2021
إشكال في مخازن "الكاسكادا مول" في تعنايل pic.twitter.com/JTUVgmPETn
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 22, 2021
حصل إشكال في مخازن "الكاسكادا مول" في تعنايل- البقاع، وذلك على خلفية عرض المواد المدعومة.
إشكال في مخازن "الكاسكادا مول" في تعنايل#lebanon24 pic.twitter.com/ChNdwJgkLN
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 22, 2021
إشكال في مخازن "الكاسكادا مول" في تعنايل#lebanon24 pic.twitter.com/ChNdwJgkLN
إشكال في مخازن "الكاسكادا مول" في تعنايل pic.twitter.com/JTUVgmPETn