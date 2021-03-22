الإستشفاء لـ"السوبر غني" فقط؟!

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قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إن الحل يحتاج إلى تشكيل حكومة فاعلة تتفاوض مع الجهات المانحة.وأضاف هارون، في حديث: "أغلبية المستشفيات تحمّل المرضى الفروقات، وسنصل إلى وقت لا يستطيع الإستشفاء إلاّ السوبر غني".وقال: "في العام 2020 كل المستشفيات تكبدت خسائر ضخمة، ونحن لا نرفض إدخال مريض لأسباب مادية، وكل الجهات الضامنة لديها مراقبين في المستشفيات".