لبنان

الإستشفاء لـ"السوبر غني" فقط؟!

Lebanon 24
22-03-2021 | 13:35
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قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إن الحل يحتاج إلى تشكيل حكومة فاعلة تتفاوض مع الجهات المانحة.

وأضاف هارون، في حديث لـ"صوت لبنان" (100.3 100.5): "أغلبية المستشفيات تحمّل المرضى الفروقات، وسنصل إلى وقت لا يستطيع الإستشفاء إلاّ السوبر غني".

وقال: "في العام 2020 كل المستشفيات تكبدت خسائر ضخمة، ونحن لا نرفض إدخال مريض لأسباب مادية، وكل الجهات الضامنة لديها مراقبين في المستشفيات".
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