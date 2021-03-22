رياح خماسينية آتية.. وتحوّل مفاجئ للطقس بهذا اليوم

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتشتد الرياح فتقارب الـ 90 كلم/س بدءا من المساء وخصوصا شمال البلاد، ويحذر من تطاير اللوحات الاعلانية على الطرق.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي مترافق مع رياح خماسينية، يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من فجر اليوم الاثنين، يقابله كتل هوائية باردة اعتبارا من مساء الثلاثاء يؤدي الى طقس متقلب مع رياح شديدة وامطار.

- معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر آذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة مرتفعة مع رياح شديدة تتجاوز الـ 80 كلم/س وارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تظهر طبقات من الغبار في الاجواء تسوء معها الرؤية. تهطل امطار خفيفة متفرقة تكون موحلة في بدايتها، ويحذر من تطاير اللوحات الاعلانية على الطرق.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتشتد الرياح فتقارب ال 90 كلم/س بدءا من المساء وخصوصا شمالا، ويحذر من تطاير اللوحات الاعلانية على الطرق.

الاربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية، تهطل امطار تفرقة تشتد احيانا مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة الى شديدة احيانا خصوصا شمال البلاد، ما يؤدي الى ارتفاع موج البحر مساء الى حدود الـ4 امتار، وتتساقط الثلوج ليلا بدءا من 1600 متر.

الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في الحرارة التي تتدنى عن معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا، مترافقة مع رياح ناشطة ويعلو معها موج البحر الى 3 امتار وتتساقط الثلوج على 1500 متر.

- درجات الحرارة على الساحل من 16 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 26 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و50 كلم/س، تشتد احيانا لتتجاوز ال80 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء احيانا بسبب الغبار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 60%.

- حال البحر:مائج الى هائج، حرارة سطح الماء:20 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,41

- ساعة غروب الشمس: 17,50.