لبنان

بلدة لبنانية تؤمّن لقاح كورونا للأهالي مجّاناً

Lebanon 24
22-03-2021 | 13:54
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بعد الحصول على موافقة وزارة الصحّة العامّة لبيع لقاح كورونا حصراً إلى المجموعات من نقابات وبلديات وشركات وتأمينه للأفراد، فيما يُمنع البيع للأفراد منعاً باتاً،
وبناء على تعميم محافظ جبل لبنان رقم 331/إ/2021 الذي يسمح فيه للبلديّات بتأمين لقاح كورنا عن طريق شركة "فارمالاين" المرخّص لها، صدر عن بلدية جبيل البيان التالي:
 
"تعلمكم بلديّة جبيل -بيبلوس بإطلاق حملتها لتأمين لقاح "سبوتنيك" الروسي.
لذلك،
يطلب ممّن يرغب في تلقي اللقاح من أبناء وسكّان المدينة، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 74 عاماً، ويعانون أمراض مزمنة ( سكّري، قلب وشرايين...) وأمراض مستعصية، تسجيل الأسماء عند قلم البلديّة، ضمن الدّوام الرسمي، وإحضار إفادة سكن وصورة عن الهويّة، مع تقرير طبّي عن الحالة الصحيّة.
وستقوم البلديّة بدورها، بتسجيل الأسماء عبر المنصّة المحددة من وزارة الصحّة العامّة لمن لم يسجّلوا من قبل، كشرط أساسي من الوزارة للاستحصال على اللقاح، ومن ثم سيدرس الطلب لتحدّد الأولويّات، قبل طلب كميّة إضافيّة من اللقاح لمرحلة لاحقة تحدّد في حينها.
تنتهي مهلة التّسجيل في البلديّة يوم الأربعاء 31 آذار الجاري.
صحّتكم أولويّة لدينا، لا تستهتروا بها!".
 
 
 
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